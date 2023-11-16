Наручники и чулки: дочь скромницы Порошиной явно пошла в Куценко (фото)

Полине Куценко на роду написано быть артисткой, ведь ее родители — звезды отечественного шоу-бизнеса. Долгое время считалось, что девушка будет придерживаться такого же консервативного образа, как и ее мать Мария Порошина. Однако общественность сильно ошибалась на этот счет.

27-летняя Полина стремится вырваться из образа пай-девочки благодаря эффектным фотосессиям и экспериментам с внешностью. Недавно красотка засветилась в провокационном образе. Барышня примерила эротический костюм полицейского, дополнив наряд пикантными чулками. Публика осталась в шоке от такого номера.