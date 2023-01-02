Народные деньги спасли Дружинину от увольнения из «Девчат»: дело не во взятке

Роль противоречивой героини Анфисы в мелодраме «Девчата» сделала Светлану Дружинину звездой. До этого актриса уже закрепила за собой образ сельской труженицы благодаря ленте «Дело было в Пенькове». Но на этот раз она предстала перед зрителями яркой женщиной со сложным характером и непростой судьбой. Однако Анфиса в «Девчатах» могла быть совсем другой, ведь режиссер Юрий Чулюкин раздумывал над увольнением Светланы.

На этом настоял худсовет, отсмотревший версию наполовину готовой картины. Чиновники пришли к мнению, что Дружинина сделала героиню слишком эффектной женщиной, поэтому невозможно было поверить в решение Ильи уйти от нее к простушке Тосе. Красота актрисы обернулась против нее: цензоры велели постановщику искать ей замену и переснимать готовые сцены.

Переубедить их удалось лишь художественному руководителя Юлию Райзману. Он обратил внимание, что пересъемка приведет к простому «разбазариванию народных денег», выделенных из бюджета на фильм. Чиновники приняли эту позицию и смирились с Дружининой. А Чулюкин ограничился лишь тем, что вырезал из готовой работы некоторые сцены с актрисой, чтобы в кадре ее было поменьше.