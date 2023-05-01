Народные артисты постоянно обманывают людей: коллег сдал Сергей Безруков

Сергей Безруков вырос в актерской семье и начал карьеру в 1994 году. За годы жизни он успел принять участие в многочисленных проектах, поражая зрителей своим профессионализмом, а его опыту могут позавидовать даже более прославленные коллеги. И иногда артист раскрывает неожиданные секреты со съемок.

Так, в своем Telegram-канале Безруков рассказал, что картины, в которых история развивается в теплое время года, на самом деле нередко снимают зимой. Съемочная группа не заботится, что артисты могут заболеть в летней одежде в минусовую температуру, и требует от них естественной игры. И один из способов ее добиться — специальная техника речи.

«Чтобы предательский пар изо рта не выдал, что на самом деле вы не блаженствуете на солнышке, „говорите в себя“, на вдохе», — рассказал Безруков.

Также он дал совет молодым актерам, которым пришлось оказаться в подобной ситуации. Народный артист отметил, что после выхода фильма или сериала в прокат не стоит обижаться на материалы журналистов, в которых обращают внимание на изменения фигуры. Ведь никто из представителей прессы не знает, что под легким пиджаком актеру приходится носить несколько слоев термобелья, чтобы не оказаться в больнице.