Народную любимицу не узнать: вот куда пропала Бонни Тайлер после распада СССР

Кроме звезд советской эстрады в 80-е годы люди сходили с ума по британской певице Бонни Тайлер. Ее главный хит Total Eclipse Of The Heart громко звучал из магнитофонов и радиоприемников. Однако после распада СССР слушатели как будто забыли об этой талантливой исполнительнице.

Сегодня 71-летняя звезда редко дает концерты, но порой все же появляется на развлекательных телепередачах. И не так давно она вновь выступила в эфире британского шоу. Этот перформанс зрители вряд ли смогут забыть.

Ведущие объявили, что певица исполнит свой главный хит вживую. Но вместо реального голоса публика услышала заранее записанную фонограмму. Бонни Тайлер лишь шевелила губами и довольно часто даже не попадала в слова. Телезрители были в шоке от выходки народной любимицы. К тому же не все признали в старушке очаровательную блондинку. Сегодня она выглядит как обычная пожилая дама, а яркий макияж и неправильно подобранные украшения лишь подчеркивают ее возраст.