Народ жестоко прошелся по фигуре Семенович: посмотрите, что так шокировало россиян
Фанаты не стали скрывать свое мнение.
В течение многих лет Анна Семенович была известна не только своим талантом, но и красотой. Поклонницы мечтали о такой же эффектной фигуре, как у артистки, а мужчины стремились с ней познакомиться. Однако последнее время внешность Семенович подверглась значительным изменениям, что шокирует даже самых преданных фанатов.
Так, в своих социальных сетях артистка поделилась видео, которое было сделано на одном из ее выступлений. В кадре певица позирует в черном обтягивающем платье, а дополняет образ ремень Gucci со стразами.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись, но далеко не всем она пришлась по вкусу. В комментариях фанаты раскритиковали фигуру певицы, отметив, что массивный ремень только подчеркивает ее недостатки.
«Ремень лишний на этом платье, он только подчеркивает живот», «Ваш живот... это никуда не годится», «С вашей фигурой уже нельзя так одеваться, пора пересмотреть стиль», — пишут недовольные подписчики.