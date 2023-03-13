Народ жестоко прошелся по фигуре Семенович: посмотрите, что так шокировало россиян

В течение многих лет Анна Семенович была известна не только своим талантом, но и красотой. Поклонницы мечтали о такой же эффектной фигуре, как у артистки, а мужчины стремились с ней познакомиться. Однако последнее время внешность Семенович подверглась значительным изменениям, что шокирует даже самых преданных фанатов.

Так, в своих социальных сетях артистка поделилась видео, которое было сделано на одном из ее выступлений. В кадре певица позирует в черном обтягивающем платье, а дополняет образ ремень Gucci со стразами.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись, но далеко не всем она пришлась по вкусу. В комментариях фанаты раскритиковали фигуру певицы, отметив, что массивный ремень только подчеркивает ее недостатки.