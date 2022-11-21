Народ забил тревогу при взгляде на дочь Бони: причина в «откровенном» кадре

Виктория Боня впервые стала матерью весной 2012 года. Знаменитость родила дочь Анджелину от миллиардера Александра Смерфита, но спустя несколько лет отношения в паре разладились. Теперь телеведущая воспитывает наследницу в одиночку, однако далеко не все поклонники поддерживают ее решение.

Так, поводом для беспокойства фанатов стала недавняя фотография дочери Бони, которая появилась в социальных сетях знаменитости. На снимке 10-летняя Анджелина позирует в одной лишь футболке у зеркала, красуясь своими стройными ногами. Подобная публикация напугала фанатов. Часть из них уверена, что Анджелина выглядит чрезмерно худой для своего возраста, а виновата в этом исключительно мать, которая заставляет девочку сидеть на диетах. Другие же оказались недовольны нарядом, который посчитали слишком откровенным для ребенка.