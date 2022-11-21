Народ забил тревогу при взгляде на дочь Бони: причина в «откровенном» кадре
Пользователи Сети не стали скрывать свое возмущение.
Виктория Боня впервые стала матерью весной 2012 года. Знаменитость родила дочь Анджелину от миллиардера Александра Смерфита, но спустя несколько лет отношения в паре разладились. Теперь телеведущая воспитывает наследницу в одиночку, однако далеко не все поклонники поддерживают ее решение.
Так, поводом для беспокойства фанатов стала недавняя фотография дочери Бони, которая появилась в социальных сетях знаменитости. На снимке 10-летняя Анджелина позирует в одной лишь футболке у зеркала, красуясь своими стройными ногами. Подобная публикация напугала фанатов. Часть из них уверена, что Анджелина выглядит чрезмерно худой для своего возраста, а виновата в этом исключительно мать, которая заставляет девочку сидеть на диетах. Другие же оказались недовольны нарядом, который посчитали слишком откровенным для ребенка.
«Почему на девочке нет штанов, разве прилично выкладывать подобные фотографии?», «Слишком короткое платье для ребенка», «Сначала она ей ногти делает, а потом еще и на диету посадит? Вика хочет превратить дочь в свою копию», — пишут недовольные пользователи Сети.