Народ взвыл, увидев располневшую Ангарскую из Comedy Woman: а ведь была такой стройной

В течение многих лет Надежда Ангарская боролась с лишним весом. Звезда Comedy Woman откровенно рассказывала, как сложно ей избавляться от каждого нежеланного килограмма и хвасталась достижениями в социальных сетях. Однако не так давно она шокировала поклонников изменениями своей внешности.

В блоге звезда экрана поделилась комичным видео, которое посвящено ее беременности. В ролике Ангарская лежит на диване, совсем не скрывая изменения своей фигуры.

Публикация удивила подписчиков знаменитости. В комментариях они порадовались за Ангарскую и ее мужа, которые ждут ребенка, но отметили, что все старания и диеты знаменитости оказались напрасны. Под публикацией можно увидеть десятки сообщений, в которых фанаты осуждают артистку за набранные килограммы.