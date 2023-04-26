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Народ взвыл, увидев располневшую Ангарскую из Comedy Woman: а ведь была такой стройной

26 апреля 2023 09:15
Народ взвыл, увидев располневшую Ангарскую из Comedy Woman: а ведь была такой стройной

Фанаты совсем не оценили преображение знаменитости.

В течение многих лет Надежда Ангарская боролась с лишним весом. Звезда Comedy Woman откровенно рассказывала, как сложно ей избавляться от каждого нежеланного килограмма и хвасталась достижениями в социальных сетях. Однако не так давно она шокировала поклонников изменениями своей внешности.

В блоге звезда экрана поделилась комичным видео, которое посвящено ее беременности. В ролике Ангарская лежит на диване, совсем не скрывая изменения своей фигуры.

Публикация удивила подписчиков знаменитости. В комментариях они порадовались за Ангарскую и ее мужа, которые ждут ребенка, но отметили, что все старания и диеты знаменитости оказались напрасны. Под публикацией можно увидеть десятки сообщений, в которых фанаты осуждают артистку за набранные килограммы.

Народ взвыл, увидев располневшую Ангарскую из Comedy Woman: а ведь была такой стройной

«Как сильно вес набрала! А так славно похудела...», «Переедание вредно», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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