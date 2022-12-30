Народ вздрогнул при виде сына Александра Михайлова: «Ужас, разве так бывает?»

В первом браке Александра Михайлова родился сын Константин. Актер был занят на работе, молодая супруга Вера Мусатова тоже не отказалась от карьеры, поэтому заботы о мальчике легли на бабушку с дедушкой. После школы Константин сумел поступить в театральный вуз, но учился плохо и пропускал занятия. Так и не получив диплом, молодой человек ушел в армию.

Вернувшись домой, Константин окончил режиссерские курсы. Но свое призвание он нашел не на большом экране, а на телевидении. Мужчина вел «Доброе утро», музыкальные программы и развлекательные ток-шоу. Кроме того, Михайлов-младший занимался созданием рекламы и работал на радио.

В этом году Константину исполнилось 53 года. Он счастлив во втором браке, кроме того, у него есть взрослый сын от прошлых отношений. Но снимки Михайлова в соцсетях удивили его фолловеров: они отметили, что мужчина выглядит довольно неряшливо и отталкивающе в свои годы.