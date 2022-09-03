Народ возненавидел: «17 мгновений весны» разрушили жизнь советской умницы

Роль нацистки Барбары Крайн в фильме «17 мгновений весны» стала самой яркой в карьере известной советской актрисы Ольги Сошниковой. Однако именно она и сыграла со звездой злую шутку.

Артистка настолько сильно вжилась в роль своей героини, что нарвалась на ненависть зрителей. Те поверили в жестокость и бессердечность гестаповки, наделив этими качествами и саму Сошникову.

Зрители не только забрасывали знаменитость гневными письмами, но и при встрече могли наброситься на нее с кулаками. Режиссеры видели такую реакцию публики и попросту боялись приглашать Сошникову на съемки.

В итоге карьера советской умницы потерпела крах. Знаменитость снялась еще в ряде картин, но громкого успеха и любви публики так и не добилась. Тогда Сошникова приняла решение посвятить себя семье и педагогической деятельности: актриса работала в театральной студии и ставила спектакли с детьми в нескольких московских школах.