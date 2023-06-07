Народ водят за нос: в пугающие слухи о Татьяне Тарасовой внесена ясность

Заслуженный тренер СССР и наставница из шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова находится уже в довольно пожилом возрасте, и, конечно, каждый слух о ее нездоровье тревожит поклонников. Да и, честно сказать, поводы для этого были довольно серьезные. Так, 76-летнюю женщину уже пришлось несколько раз срочно госпитализировать, в том числе и прямо с шоу. И организаторам приходилось срочно придумывать, кто же заменит звездного тренера.

Кроме того, Татьяне Анатольевне с некоторых пор стало сложно передвигаться, она стала пользоваться инвалидным креслом. Но последние новости о ее здоровье просто всколыхнули общественность. СМИ запестрели заголовками об очередном ухудшении здоровья, проблемах с сердцем и давлением, показаниях к экстренной госпитализации и так далее. Конечно, за всенародную любимицу тут же стали переживать миллионы людей. Хотя в реальности ситуация была совершенно иной.

Узнав об этих пересудах, женщина безумно удивилась и заявила, что подобное могли выдумать лишь ненормальные. На самом деле ситуация со здоровьем в этот момент довольно стабильная, как говорится, соответственно возрасту. Конечно, есть некоторые проблемы, но этого, к сожалению, не избежать. Однако по словам Татьяны Анатольевны, ее достаточно лишь «немного подлатать», поэтому ни в каких экстренных мерах она вовсе не нуждается.