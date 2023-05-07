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Народ водят за нос: в пугающие слухи о Костомарове внесли ясность

7 мая 2023 07:45
Народ водят за нос: в пугающие слухи о Костомарове внесли ясность

Участь спортсмена решена.

Роман Костомаров не выходит на связь с поклонниками, что провоцирует появление самых разных слухов. В Сети горячо обсуждается информация о том, что в ближайшее время фигурист отправится в Германию, чтобы пройти через серьезную операцию.

Олимпийскому чемпиону, который перенес ампутацию стоп, предстоит длительная реабилитация и протезирование конечностей. Однако те, кто говорят, что спортсмен решил довериться зарубежным специалистам, водят народ за нос. На самом деле все обстоит иначе.

Все этапы лечения Костомаров будет проходить на родине, о чем журналистам рассказали источники из близкого окружения знаменитости.

«Реабилитация пройдет в России», — приводит слова инсайдера портал «Советский спорт».

Кроме того, выяснилось, что к процессу протезирования врачи приступят через несколько недель.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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