«Народ весьма примитивный»: эти слова Есенина о США до сих пор заставляют задуматься

Осенью 1922 года Сергей Есенин отправился вслед за супругой, танцовщицей Айседорой Дункан, в США. Поездка оставила у поэта не лучшие впечатления. Его воспоминания о времени, проведенном на чужбине, до сих пор находят отклик у многих.

На пути в Штаты писатель был полон светлых надежд, но уже скоро его настигло горькое разочарование.

«Американцы — народ весьма примитивный»,

— пришел к выводу русский классик. Есенин заметил, что жителей Америки мало волнует культура и все, что с ней связано. Гораздо больше их интересуют бизнес и его величество доллар.

Поэт говорил, что искусство в США находится на низшей ступени своего развития. В этом он винил американский народ, который считал слишком «молодым», несформированным и подточенным только на то, чтобы «честно исполнять заданные ему чертежи». Есенин полагал, что американцы не умеют мыслить свободно, что и стало их главной бедой.