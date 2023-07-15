Народ в восторге: нашлось единственное фото необычной дочери Панфилова

Никита Панфилов души не чает в единственной дочери. Наследницу с необычным именем Аврора актеру родила третья жена, врач-стоматолог Ксения Соколова.

Звезда российского кино не балует поклонников снимками с пятилетней малышкой. В социальных сетях знаменитости нашлась единственная фотография его наследницы, которая немало восхитила интернет-пользователей.

«Красавица. Кудряшки такие», «Какая кучеряшка», «Вся в папу», «Дочка — милашка», «Боже, какой симпатичный пушистик», " У вас лучшая дочь в мире»,

— осыпали комплиментами девочку подписчики Панфилова.

В новом интервью артист признался, что сильно привязан к любимой дочери.

«Когда она уезжает с бабушкой и дедушкой, тоска такая и ничего не помогает. Приезжает ребенок — и сразу выдыхаю. Дочка здесь, все хорошо и никакой тоски нет»,

— подчеркнул актер.