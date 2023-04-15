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Народ в ужасе: вот кто станет русским Серканом Болатом (фото)

15 апреля 2023 14:45
Народ в ужасе: вот кто станет русским Серканом Болатом (фото)

Главным претендентом на роль оказался известный певец.

Российским зрителям уже давно полюбились турецкие сериалы. Одним из последних успешных проектов стала мелодрама «Постучись в мою дверь». Но выяснилось, что отечественные кинокомпании решили снять адаптацию этой истории.

Пользователи Сети сразу стали гадать, кого возьмут на роль Серкана Болата. В оригинальной версии этого героя сыграл статный красавец Керем Бюрсин, и его образ сложно будет затмить. Актер идеально изобразил строго и в то же время очень ранимого мужчину. Но похоже, что продюсеры уже нашли подходящего им исполнителя.

Серканом может стать Егор Крид. Певец сам подтвердил, что ему предложили сняться в адаптации турецкого сериала. Однако эта новость не обрадовала поклонников проекта, и они раскритиковали музыканта. Народ в ужасе: вот кто станет русским Серканом Болатом (фото)

«Внешне может быть и подойдёт, но как актер он так себе»,«Господи, за что так с Серканом Болатом», «Теперь я точно не буду смотреть», — возмутились люди в Telegram-канале KOSTI.

Фото: Кадры из сериала «Постучись в мою дверь», Global Look Press
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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