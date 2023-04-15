Народ в ужасе: вот кто станет русским Серканом Болатом (фото)
Главным претендентом на роль оказался известный певец.
Российским зрителям уже давно полюбились турецкие сериалы. Одним из последних успешных проектов стала мелодрама «Постучись в мою дверь». Но выяснилось, что отечественные кинокомпании решили снять адаптацию этой истории.
Пользователи Сети сразу стали гадать, кого возьмут на роль Серкана Болата. В оригинальной версии этого героя сыграл статный красавец Керем Бюрсин, и его образ сложно будет затмить. Актер идеально изобразил строго и в то же время очень ранимого мужчину. Но похоже, что продюсеры уже нашли подходящего им исполнителя.
Серканом может стать Егор Крид. Певец сам подтвердил, что ему предложили сняться в адаптации турецкого сериала. Однако эта новость не обрадовала поклонников проекта, и они раскритиковали музыканта.
«Внешне может быть и подойдёт, но как актер он так себе»,«Господи, за что так с Серканом Болатом», «Теперь я точно не буду смотреть», — возмутились люди в Telegram-канале KOSTI.