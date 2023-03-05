Народ в ужасе: Веру Алентову после пластики не узнать (фото)
Сделала еще хуже, чем было.
Именитая советская актриса Вера Алентова уже давно не появляется на публике. Виной тому стала очередная неудачная пластическая операция. Артистка уже давно злоупотребляет этими манипуляциями, которые превратили ее лицо в нечто несуразное.
Впрочем, на помощь всегда можно призвать фотошоп. Недавно актриса Дарья Повереннова выложила в соцсети снимок вместе с Алентовой, где звезда фильма «Москва слезам не верит» выглядела вполне свежо и молодо.
Однако подписчиков провести не удалось ни удачным ракурсом, ни фотошопом. Пользователи Сети раскритиковали Веру Валентиновну за «неумение правильно стареть»: «Она стала посмешищем», «Во что она превращается?», «Почему звезды не могу смириться с процессом старения?», «Странное зрелище».
Известно, что после множества вмешательств у Алентовой начались проблемы с мимикой. Мышцы на ее лице остаются неподвижными, что плохо сказывается на ее работе в театре. По словам экспертов, исправить это уже невозможно.