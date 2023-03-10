Народ в ужасе: почему дети официанток из «Карнавальной ночи» не дожили до 30 лет

Сестры Валентина, Евгения и Ольга Шмелевы прославились на весь Советский Союз, снявшись в роли официанток Веры, Нади и Любы в фильме «Карнавальная ночь». Несмотря на свой оглушительный успех, артистки больше не появлялись в кино. Однако неудавшаяся актерская карьера меркнет на фоне тех несчастий, которые случились с детьми некогда популярных исполнительниц.

В это трудно поверить, но наследникам знаменитостей не было суждено дожить и до 30 лет. Первым скончался сын Ольги Владимировны. Оказалось, что он связался с плохой компанией и погиб от передозировки запрещенными препаратами.

Спустя полгода из жизни ушла дочь Евгении Шмелевой — звездная наследница разбилась на мотоцикле. Следом произошла еще одна трагедия, которая коснулась старшей сестры Валентины. Той пришлось хоронить своего сына, скончавшегося от тяжелого отравления.