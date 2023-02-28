Народ в ужасе от сына Дубцовой: только взгляните на него

Ирина Дубцова стала матерью весной 2006 года, когда на свет появился ее сын Артем. Артистка старалась скрывать наследника от внимания публики и практически не делилась его снимками, однако не так давно сделала исключение.

На фото, сделанном во время путешествия знаменитости в Дубай, можно увидеть ее сына и его возлюбленную, звезду социальных сетей Аню Рубан, известную под псевдонимом Anya Ru. Молодые люди обнимаются на фоне небоскребов, а в подписи Дубцова удивляется, как быстро вырос ее сын.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись артистки. В комментариях они осыпали Артема комплиментами, отметив, что он выглядит как настоящая модель и уже похож на звезду Голливуда. При этом многие признались, что шокированы внешностью Артема, которого они помнят еще маленьким мальчиком.