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Народ в ужасе от странных ног Рудковской: такого у нормальных людей не бывает

18 мая 2023 13:45
Народ в ужасе от странных ног Рудковской: такого у нормальных людей не бывает

Знаменитости не удалось обмануть публику.

Яну Рудковскую трудно назвать любимицей интернет-пользователей. Продюсера часто высмеивают из-за любви к роскоши, красивым завтракам и брендовым вещам. Но на этот раз супруге Евгения Плющенко досталось за ее внешность.

Звездная блондинка любит публиковать в соцсетях снимки, на которых демонстрирует свои ноги. Рудковская отправилась на Мальдивы, поэтому подписчикам вновь выпала возможность полюбоваться ее пляжными фотографиями. Продюсера быстро вывели на чистую воду.

Фолловеры пришли в ужас от странных, неестественно длинных ног Яны и решили, что она «вытянула» их при помощи фотошопа. Не секрет, что рост Рудковской составляет всего 165 см, поэтому до модельной внешности ей далеко.

Народ в ужасе от странных ног Рудковской: такого у нормальных людей не бывает

«Удлиняет ноги так, что стопа будто 44-го размера», «Одна нога длиннее другой намного», «Неудачный фотошоп», «Что за постоянная шиза с длиной ног? Почему не любить себя такой, какая есть», — возмущаются хейтеры.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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