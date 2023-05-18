Народ в ужасе от странных ног Рудковской: такого у нормальных людей не бывает

Яну Рудковскую трудно назвать любимицей интернет-пользователей. Продюсера часто высмеивают из-за любви к роскоши, красивым завтракам и брендовым вещам. Но на этот раз супруге Евгения Плющенко досталось за ее внешность.

Звездная блондинка любит публиковать в соцсетях снимки, на которых демонстрирует свои ноги. Рудковская отправилась на Мальдивы, поэтому подписчикам вновь выпала возможность полюбоваться ее пляжными фотографиями. Продюсера быстро вывели на чистую воду.

Фолловеры пришли в ужас от странных, неестественно длинных ног Яны и решили, что она «вытянула» их при помощи фотошопа. Не секрет, что рост Рудковской составляет всего 165 см, поэтому до модельной внешности ей далеко.