Народ в ужасе от российской копии Хюррем: Узерли в сто раз красивее (фото)

Яна Беляева прославилась как копия Мерьем Узерли, которая воплотила Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». По профессии звезда соцсетей является визажистом, что немало помогает ей копировать образ популярной героини. Но вид российской копии Роксоланы по душе не всем.

По признанию Беляевой, она часто слышала от окружающих о своем невероятном сходстве с Узерли. Тогда москвичка решила использовать такой шанс стать популярной и не прогадала. Ролики с ней набирают огромное количество просмотров и приносят блогеру неплохой заработок.

К тому же Яне выпала уникальная возможность встретиться с самой Мерьем. Актриса была рада увидеть свою полную копию — встреча принесла массу положительных эмоций обеим.

Между тем интернет-пользователи из России негодуют. Многие пришли в ужас от внешности Беляевой и отметили, что Узерли в сто раз красивее. Не все согласны с тем, что Яна похожа на турецко-немецкую артистку.