Народ в ужасе от очередного позора Загитовой: это уже ни в какие ворота

После завершения профессиональной карьеры Алина Загитова не ушла из большого спорта. Знаменитость продолжила кататься в ледовых шоу, а в ближайшее время в Татарстане откроется школа фигурного катания ее имени. Однако далеко не все поклонники уверены, что Загитова справится с ролью тренера.

Дело в том, что несколько дней назад фигуристка оказалась на встрече с поклонниками, которая прошла в образовательном центре «Сириус». И во время беседы с публикой Загитова рассказала, как именно проходят тренировки и обучение новым элементам.

«Мы учим двойные прыжки. Не знаю, как это у нас получается: просто пытаемся как можно быстрее сгруппироваться, и, в принципе, притяжение нашей земли работает», — попыталась объяснить Загитова.

Публика была поражена выступлением фигуристки. Поклонники с удивлением отметили, что звезда спорта не представляет, как именно выполняются базовые элементы, но собирается учить подрастающее поколение спортсменов.

«Интересно, она сама поняла, что сказала?», «И это будущий тренер...», «Как она собирается открывать школу, тренировать, если не знает, как прыгаются двойные?» — недоумевают пользователи Сети.

Также многие порекомендовали Загитовой сменить сферу деятельности и отказаться от карьеры тренера. Девушке, по их мнению, нужно строить модельную или медийную карьеру, но не пытаться преподавать.