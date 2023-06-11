Народ в ужасе от Бэллы Кузнецовой из «Пацанок»: что она с собой сотворила

Телепроект «Пацанки», который уже несколько сезонов успешно идет на телевидении, помог многим девушкам заново обрести себя, стать не просто красивее, умнее, воспитаннее, образованнее, но и гораздо счастливее. И, кажется, зритель уже привычен как к тяжелым судьбам участниц телешоу, так и к их поражению. Однако некоторые из них особенно западают в сердца людей.

Так было и с Бэллой Кузнецовой. В свои 18 она успела узнать, что такое детдом, побои, унижение, проблемы с алкоголем и нелюбовь собственной матери. Участие в проекте подарило девушке действительно новую жизнь и новую себя. После долгой работы и стараний Бэлла смогла преобразиться как внешне, так и внутренне. Хотя поначалу казалось, что такое попросту не возможно, а девушка совершенно не подлежит исправлению.

Бэлла смогла доказать, что это не так. Однако сказка продлилась недолго и вскоре после ухода из шоу девушку уличили в том, что она вернулась к пагубным привычкам. Хотя сама она и утверждает, что это не так. Но больше всего, пожалуй, фолловеров Бэллы ужаснуло то, что она вдруг побрилась налысо. Очень многие в тот момент решили, что это очередная нетрезвая выходка. Но на деле оказалось, что Бэлла сбрила волосы для лечения псориаза. Так ли это и сможет ли она жить по-новому, покажет только время.