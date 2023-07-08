Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться

Лариса Гузеева часто показывает поклонникам в социальных сетях убранство своего особняка в Куркино. Этот дом, площадью в 270 кв. метров, построил муж телеведущей. Обошелся коттедж звездному семейству в кругленькую сумму — 60 миллионов рублей.

За такие большие деньги актрисе не удалось создать гармоничный интерьер. Звезда отдала предпочтение темной мебели в классическом стиле и с чертами барокко. При этом попыталась сочетать несочетаемое. Например, кожаный диван в доме знаменитости соседствует со шторами в цветочек.

Пышным цветом «цветут» и темные обои в гостиной. Народ в ужасе от этого рисунка на стенах. Что касается пола, то и здесь фантазии ведущей шоу «Давай поженимся!» не было предела — тут есть и плитка, и несколько вариантов паркета, и даже линолеум.

Интернет-пользователи сочувствуют Ларисе Андреевне, вынужденной обитать в таких хоромах. А заодно признаются, что из подобного жилища с давно устаревшим ремонтом хочется бежать и не оглядываться.

«Полная безвкусица. Такого интерьера никому не посоветую», «У Гузеевой есть фирменный стиль, и она ему верна: это грубая безвкусица, лютая замшелость и хаос», «Мебель слишком темная, убрать бы все цветы со стен, очень тяжело смотрятся обои с крупным рисунком», «Только смотришь — уже устаешь... Я представляю, как там жить»,

— пишут в Сети.