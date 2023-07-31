Народ в ужасе: из 12-летней дочери Самойловой при помощи макияжа сделали «тетю»

Ариела, дочка из звездной семьи рэпера Джигана и бизнес-леди Оксаны Самойловой, недавно отпраздновала свой 12-й день рождения. Однако обычно восторгающиеся своими кумирами подписчики на этот раз осудили знаменитых многодетных родителей, которые в числе прочего подарили дочери шикарную фотосессию.

Дело в том, что на фотографиях, которые появились в Интернете, совсем еще юная девочка накрашена как взрослая женщина. За яркий макияж и сложную прическу на Самойлову вылили тонну негатива.

Подписчики заявили, что 12-летняя девочка на фото выглядит как 25-летняя эскортница. В комментариях Джигана и его супругу призвали не делать из дочери бизнес-модель, а дать ей насладиться детством и своими лучшими годами жизни, потому что повзрослеть она еще успеет. Однако Оксана Самойлова оставила подобные заявления без внимания и пост не удалила.