Народ в ужасе: Ивлеева стала копией Орбакайте, но не это самое страшное

Настя Ивлеева часто экспериментирует с внешностью, но такого ее поклонники еще не видели. Свежее фото блогера произвело на народ крайне неприятное впечатление.

Блондинка вдруг превратилась в полную копию Кристины Орбакайте. Увидев звезду соцсетей, многие задались вопросом, неужели дочь Аллы Пугачевой вернулась в Россию. Все оказалось гораздо проще.

Бывшая жена Элджея стала похожа на популярную певицу после того, как сильно похудела. Она призналась, что весной имела неосторожность «разожраться», но решила взять себя в руки. В итоге актриса избавилась от 14 лишних килограммов и стала другим человеком.

В любом случае подписчикам дивы ее преображение не понравилось. Фолловеры в ужасе от чрезмерной худобы телеведущей.