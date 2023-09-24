Народ в ужасе: Ивлеева стала копией Орбакайте, но не это самое страшное
Пора бить тревогу.
Настя Ивлеева часто экспериментирует с внешностью, но такого ее поклонники еще не видели. Свежее фото блогера произвело на народ крайне неприятное впечатление.
Блондинка вдруг превратилась в полную копию Кристины Орбакайте. Увидев звезду соцсетей, многие задались вопросом, неужели дочь Аллы Пугачевой вернулась в Россию. Все оказалось гораздо проще.
Бывшая жена Элджея стала похожа на популярную певицу после того, как сильно похудела. Она призналась, что весной имела неосторожность «разожраться», но решила взять себя в руки. В итоге актриса избавилась от 14 лишних килограммов и стала другим человеком.
В любом случае подписчикам дивы ее преображение не понравилось. Фолловеры в ужасе от чрезмерной худобы телеведущей.
«Не твой стиль. Старит на 10 лет», «Надо поправиться. Будто чем-то тяжелым заболела», «Так быстро состарилась», — сокрушаются в Сети.