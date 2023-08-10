Народ в смятении: Щербакова после страшной болезни впервые вышла на лед
Спортсменка подвергла себя опасности.
Анна Щербакова совсем не бережет себя. Еще недавно фигуристка мучилась от серьезного вирусного заболевания, а теперь уже дает представления на льду.
Спортсменка посчитала, что полностью оправилась от мононуклеоза и готова к работе в шоу Татьяны Навки. Олимпийской чемпионке досталась роль в постановке «Спящая красавица». Она играет принцессу Лею.
После первого представления Щербакова вышла на связь с поклонниками в личном Telegram-канале. Фигуристка поблагодарила фанатов за любовь и поддержку, а также показала цветы и другие подарки.
Однако интернет-пользователи пришли в смятение, узнав, что знаменитость уже встала на коньки после страшной болезни. Многие уверены, что Щербаковой стоило поберечь себя и на время отложить выход на лед.
Были и такие, кто поддержал звезду фигурного катания, восхитившись ее самоотверженностью.
«Ты очень сильная. Удачи!» — гласит один из комментариев под постом Анны.