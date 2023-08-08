Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)

Гарри, младшему сыну Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, в сентябре исполнится десять лет. Недавно его фотографией с пляжа похвастался муж певицы и звездный отец мальчика.

На снимке ребенок позирует на фоне песочного замка, который он возвел самостоятельно. Папа Гарри даже пошутил, что сын растет настоящим строителем. Но подписчиков удивило не это. А то, как сильно вырос и возмужал мальчик за последнее время.

На снимке можно отметить его взрослый пронзительный взгляд, который делает Гарри уже не ребенком, а почти молодым мужчиной. Также поклонники отметили, что звездный ребенок с годами становится все больше похож темными вьющимися волосами на своего отца, а не на Аллу Пугачеву. Напомним, Гарри и его сестра-близнец Лиза родились 18 сентября 2013 года. Их для знаменитой пары выносила суррогатная мать.