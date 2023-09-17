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Народ в шоке: у Киркорова сдали нервы прямо в студии Малахова

17 сентября 2023 17:15
Народ в шоке: у Киркорова сдали нервы прямо в студии Малахова

Аргументы закончились, в ход пошли слезы.

Филипп Киркоров отправился на телевидение с благородной целью. Музыкант вмешался в громкий скандал, чтобы защитить близкого человека. Но нервы звезды не выдержали накала страстей. Слезы поп-короля увидела вся страна.

Артиста возмутили нападки Славы и Любови Успенской на «великого художника» Тимура Хайдарова. Обе обратились к хирургу за телом мечты, но результат их разочаровал. Первой возмутилась исполнительница хита «Одиночество», а королева шансона подхватила.

Их коллега по цеху также сделал пластику у Хайдарова и теперь называет себя самым великим творением доктора. В шоу Андрея Малахова экс-супруг Пугачевой обвинил горе-пациенток в том, что в постоперационный период они не соблюдали строгие предписания специалиста, а значит, виноваты сами. Он призвал «девочек» закопать топор войны и прекратить «травлю» и «заказуху». И вдобавок к этому расплакался от обиды за гения.

Народ был в шоке от поведения знаменитости.

«Ну и цирк устроил», «Что за истерика прямо в эфире?» — недоумевают в Сети.

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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