Народ в шоке: у Киркорова сдали нервы прямо в студии Малахова
Аргументы закончились, в ход пошли слезы.
Филипп Киркоров отправился на телевидение с благородной целью. Музыкант вмешался в громкий скандал, чтобы защитить близкого человека. Но нервы звезды не выдержали накала страстей. Слезы поп-короля увидела вся страна.
Артиста возмутили нападки Славы и Любови Успенской на «великого художника» Тимура Хайдарова. Обе обратились к хирургу за телом мечты, но результат их разочаровал. Первой возмутилась исполнительница хита «Одиночество», а королева шансона подхватила.
Их коллега по цеху также сделал пластику у Хайдарова и теперь называет себя самым великим творением доктора. В шоу Андрея Малахова экс-супруг Пугачевой обвинил горе-пациенток в том, что в постоперационный период они не соблюдали строгие предписания специалиста, а значит, виноваты сами. Он призвал «девочек» закопать топор войны и прекратить «травлю» и «заказуху». И вдобавок к этому расплакался от обиды за гения.
Народ был в шоке от поведения знаменитости.
«Ну и цирк устроил», «Что за истерика прямо в эфире?» — недоумевают в Сети.