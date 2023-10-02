Народ в шоке: Тарасова странно ответила на вопрос, является ли Тутберидзе лучшим тренером

Татьяна Тарасова завершила тренерскую деятельность и теперь вынуждена наблюдать за успехами своих коллег. Больше остальных среди них выделяется Этери Тутберидзе. Снежная королева воспитала не одну олимпийскую чемпионку, поэтому ее все чаще называют лучшим тренером по фигурному катанию.

Замечая подобные отзывы, бывшая наставница Алексея Ягудина испытывает не радость, а банальную зависть. Народ в шоке от того, как судья «Ледникового периода» ответила на вопрос о том, действительно ли Этери Георгиевну можно считать лучшей из лучших. В частности, она заметила, что звание лучшего нужно завоевывать постоянно.

«Нужно им быть каждый год», — заметила Тарасова в беседе с порталом Sport 24.

Тем самым она намекнула, что у Тутберидзе хорошая тренерская карьера, но делать выводы пока рано.

Многим россиянам не понравилась надменность звезды, которая не сумела по достоинству оценить чужие заслуги.