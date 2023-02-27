Народ в шоке от неожиданного признания Ирины Пеговой: правда проберет до мурашек

Некоторые поклонники знаменитостей хоть раз мечтали провести один день так же, как и их кумиры. В этом нет ничего удивительного, поскольку со стороны кажется, что жизнь звезд шоу-бизнеса является настоящей сказкой.

Тем не менее актриса Ирина Пегова вполне может с этим поспорить. В ее реальности есть одна весьма жуткая особенность. Артистка призналась, что за ней следит очень настойчивый поклонник, чье поведение скорее пугает, чем льстит. Фанат с повадками маньяка уже долгое время наблюдает за женщиной и даже не скрывает этого.

«Один человек знает уже и номер моей машины, и адрес, где я раньше жила, и где я сейчас живу. Приезжает и просто звонит в дверь», — приводит слова Пеговой портал «7 дней ».

Теперь поклонники актрисы вряд ли захотят стать такими же популярными, поскольку возможность встретить подобного странного фаната никогда не будет равняться нулю.