Народ в шоке: как выглядит 90-килограммовая модель без утяжки (фото)

На торжественной церемонии «Оскар» не обошлось без Эшли Грэм. В этот вечер удача не улыбнулась модели plus-size — она выставила себя на посмешище как минимум дважды.

Все началось с внешнего вида знойной брюнетки, отдавшей предпочтение образу total black. Вероятно, Грэм надеялась на то, что черный цвет стройнит, но попала впросак. Без должной утяжки 90-килограммовая звезда выглядела не лучшим образом и подверглась критике со стороны хейтеров.

Затем Грэм угодила в скандал с Хью Грантом, у которого, как и у многих других гостей мероприятия, взяла небольшое интервью. Вот только с вопросами модель явно прогадала. Например, она спросила актера, каково ему было сниматься в таком «потрясающем» фильме, как «Достать ножи: Стеклянная луковица».

Эшли не учла тот факт, что в ленте у артиста эпизодическая роль, ведь он засветился в камео. Такой вопрос вызвал у Гранта лишь недоумение.