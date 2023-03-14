Народ в шоке: как выглядит 90-килограммовая модель без утяжки (фото)
Звезде будет непросто отмыться от такого позора.
На торжественной церемонии «Оскар» не обошлось без Эшли Грэм. В этот вечер удача не улыбнулась модели plus-size — она выставила себя на посмешище как минимум дважды.
Все началось с внешнего вида знойной брюнетки, отдавшей предпочтение образу total black. Вероятно, Грэм надеялась на то, что черный цвет стройнит, но попала впросак. Без должной утяжки 90-килограммовая звезда выглядела не лучшим образом и подверглась критике со стороны хейтеров.
Затем Грэм угодила в скандал с Хью Грантом, у которого, как и у многих других гостей мероприятия, взяла небольшое интервью. Вот только с вопросами модель явно прогадала. Например, она спросила актера, каково ему было сниматься в таком «потрясающем» фильме, как «Достать ножи: Стеклянная луковица».
Эшли не учла тот факт, что в ленте у артиста эпизодическая роль, ведь он засветился в камео. Такой вопрос вызвал у Гранта лишь недоумение.
«Я там всего на три секунды», — заметил он, после чего поспешил удалиться, тем самым поставив свою собеседницу в весьма неловкое положение.