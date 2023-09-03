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Народ в шоке: как неудачная пластика и возраст сказались на внешности Алентовой

3 сентября 2023 14:30
Народ в шоке: как неудачная пластика и возраст сказались на внешности Алентовой

Прославленная артистка поразила публику своим внешним видом.

Последние годы Вера Алентова ведет закрытый образ жизни. Она редко появляется на публике, не снимается в кино и не дает интервью. Однако снимками знаменитости продолжает делиться ее дочь Юлия Меньшова в своем Telegram-канале.

Так, несколько дней назад в блоге артистки появился снимок матери. В кадре 81-летняя Алентова позирует в длинном платье в белый горох, шляпке и очках. А завершает ее образ изящный белоснежный клатч.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания кадр звезды фильма «Москва слезам не верит». Обсуждая фото, они вспомнили о неудачной пластической операции артистки, от последствий которой ей удалось избавиться. Фанаты осыпали Алентову комплиментами, признав, что даже в 80 лет она является одной из самых эффектных звезд страны.

«Она все та же красавица, что раньше», «Очень красивая, не верится, что ей уже 81 год!», «Прекрасное лицо», — пишут пользователи Сети.

Народ в шоке: как неудачная пластика и возраст сказались на внешности Алентовой
Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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