Народ в шоке: как неудачная пластика и возраст сказались на внешности Алентовой

Последние годы Вера Алентова ведет закрытый образ жизни. Она редко появляется на публике, не снимается в кино и не дает интервью. Однако снимками знаменитости продолжает делиться ее дочь Юлия Меньшова в своем Telegram-канале.

Так, несколько дней назад в блоге артистки появился снимок матери. В кадре 81-летняя Алентова позирует в длинном платье в белый горох, шляпке и очках. А завершает ее образ изящный белоснежный клатч.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания кадр звезды фильма «Москва слезам не верит». Обсуждая фото, они вспомнили о неудачной пластической операции артистки, от последствий которой ей удалось избавиться. Фанаты осыпали Алентову комплиментами, признав, что даже в 80 лет она является одной из самых эффектных звезд страны.