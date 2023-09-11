Народ в шоке из-за фото Добронравова с сыновьями: увидите и все поймете

Уроженец Таганрога Федор Добронравов известен не только своими ролями, но и как основатель актерской династии. Оба его сына, Виктор и Иван, пошли по стопам отца и связали свою жизнь с профессией артиста.

Так, Виктора зрители знают по фильмам «Елки 8» и «Чемпион мира». И именно Виктор исполнил роль молодого Ивана Будько в ситкоме «Сваты», который сделал его отца народной звездой. Иван же прославился, благодаря проектам «Начальник разведки» и «Нулевой пациент», а всего в его копилке уже 68 актерских работ.

И Виктор, и Иван регулярно делятся свежими снимками в своих социальных сетях. И нередко публикации появляются и на странице Добронравова-старшего. Как отмечают фанаты, знаменитости неотличимы друг от друга. Актеры так похожи, что выглядят как один человек в разные годы жизни.