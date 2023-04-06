Народ в шоке: чем занимается МакSим после скандально сорванных концертов

Поклонники гадают, что происходит с певицей МакSим. Некоторые связывают ее неадекватное поведение с беременностью. Сама артистка при этом расслабляется в московской кальянной со спиртным.

К такому выводу пришли журналисты, увидев ее в заведении «Мята Lounge». Они засняли знаменитость на видео. На кадрах видно, как одетая в спортивные штаны и темную куртку певица заходит в кальянную и делает заказ. Едва восстановившаяся после коронавируса (тогда у артистки было поражено 70% легких) МакSим берет кальян и лимонад.

Вероятно, выбор алкогольных напитков в меню ее не устроил. Через 20 минут водитель принес ей пакет с лейблом популярной торговой сети. В нем была бутылка, похожая на спиртное. Певице принесли еще один стакан со льдом. На кадрах, опубликованных порталом Super, автор хита «Знаешь ли ты» наливает жидкость медно-бурого цвета в стакан и пьет из него.

Шокированные фанаты не верят своим глазам. Они надеются, что информация о беременности МакSим не более чем домыслы.