Народ в шоке: 67-летняя Долина показала себя в полупрозрачном платье (фото)

Лариса Долина после триумфального возвращения на сцену занимается не только творчеством, но и развитием социальных сетей. В своих блогах она делится новостями, общается с подписчиками, а каждый пост сопровождает фотографиями.

Так, недавно она поделилась рассуждениями о собственной жизни, прикрепив кадр, на котором позирует в весьма откровенном наряде. На фотографии Долина предстает в полуоткрытом платье, кружева которого едва прикрывают тело.

Подписчики не могли оставить без внимания неожиданную публикацию. В комментариях они разделились на два лагеря. Кто-то призвал 67-летнюю певицу быть скромнее и выбирать менее открытые образы. Другие же расхвалили Долину, обратив внимание и на ее красоту, и на смелость примерять подобные наряды.