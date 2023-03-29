Народ в диком ужасе: Африкантова рассказала, что творил Капаклы в браке

Вот уже несколько недель поклонники «Дома-2» пристально наблюдают за расставанием одной из главных пар проекта — Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Сначала звезда экрана обвинила своего избранника в неверности, а не так давно раскрыла и другие проблемы в их браке.

Как оказалось, Роман поднимал руку на свою супругу. По словам Африкантовой, он неоднократно бил ее, из-за чего ей приходилось врать подписчикам и придумывать истории, оправдывающие увечья.

Поэтому Африкантова не намерена спасать эти отношения. В одной из публикаций в своем блоге она заявила, что не хочет ничего слышать о бывшем муже и просит его никогда не упоминать ее имя.

«Пусть меня никак не трогает и не задевает, вообще не упоминает мое имя! А то мало не покажется!» — пишет звезда «Дома-2».

Подобные откровения шокировали подписчиков. Обсуждая ситуацию, они пожелали Африкантовой сил, чтобы пережить расставание, и похвалили ее за смелость уйти от Капаклы.