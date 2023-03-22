Народ трепещет: Анита Цой поделилась честным фото без макияжа

Анита Цой давно завоевала репутацию одной из самых известных и успешных артисток в стране. Знаменитость регулярно выпускает новые композиции и участвует в популярных шоу, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях.

Так, несколько дней назад певица поделилась «честным» снимком, на котором отказалась от макияжа. Цой красуется естественной красотой, что не смогли оставить без внимания поклонники.

Обсуждая кадр, фанаты осыпали артистку комплиментами. Многие с удивлением отметили, что они не ожидали такого молодого вида от 52-летней певицы. По их мнению, Цой похожа на 30-летнюю девушку и может дать фору более юным артисткам.