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Народ трепещет: Анита Цой поделилась честным фото без макияжа

22 марта 2023 20:00
Народ трепещет: Анита Цой поделилась честным фото без макияжа

Фанаты остались в восторге от снимка.

Анита Цой давно завоевала репутацию одной из самых известных и успешных артисток в стране. Знаменитость регулярно выпускает новые композиции и участвует в популярных шоу, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях.

Так, несколько дней назад певица поделилась «честным» снимком, на котором отказалась от макияжа. Цой красуется естественной красотой, что не смогли оставить без внимания поклонники.

Народ трепещет: Анита Цой поделилась честным фото без макияжа

Обсуждая кадр, фанаты осыпали артистку комплиментами. Многие с удивлением отметили, что они не ожидали такого молодого вида от 52-летней певицы. По их мнению, Цой похожа на 30-летнюю девушку и может дать фору более юным артисткам.

«Красотка!», «Вы очень естественно выглядите, невозможно оторвать глаз», «Какая юная девушка», «Нельзя быть красивой такой», — восторгаются пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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