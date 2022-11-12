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Киноафиша Статьи Народ такой ее не видел: как выглядит тяжелобольная Тарасова без макияжа и фирменного шарфа

Народ такой ее не видел: как выглядит тяжелобольная Тарасова без макияжа и фирменного шарфа

12 ноября 2022 08:20
Народ такой ее не видел: как выглядит тяжелобольная Тарасова без макияжа и фирменного шарфа

Обычная пожилая женщина.

Татьяна Тарасова многое сделала для развития фигурного катания в России. Уже много лет знаменитый тренер сидит в жюри ледовых шоу. Зрители привыкли видеть Тарасову с идеальным макияжем и с фирменным шарфом или палантином. Однако вне экране Татьяна Тарасова выглядит иначе.

В своих соцсетях Алексей Ягудин показал видео с Тарасовой, с которой фигурист дружит уже давно.

В ролике усталая 75-летняя Татьяна Тарасова была без макияжа, а ее полную шею не украшал привычный шарф. Видео вызвало беспокойство у поклонников – тем более, что совсем недавно стало известно, что Тарасовой нездоровится. Однако сейчас Татьяна Тарасова рассказывает, что с ее самочувствием все в порядке.

Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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