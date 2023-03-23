Народ шокирован: что происходит с внешностью Орбакайте (фото)

Еще несколько лет назад говорить об этом было неуместно.

30 марта в прокат выходит фильм «Любовь-морковь: Восстание машин» с Кристиной Орбакайте и Гошей Куценко в главных ролях. Дочь Аллы Пугачевой успела откатать тур по России. Сейчас певица готовится к зарубежным гастролям, а подписчики замечают, что артистка становится все больше похожа на свою маму.

Речь идет именно о внешности. Так, сходство напугало поклонников, когда они увидели певицу в клипе на ее песню «Нравишься». Он вышел летом прошлого года. В нем певица предстала в образе спортивной девушки в облегающем костюме для аэробики с кудрями, похожими на те, что носила Алла Борисовна.

Примечательно, что удивительное сходство стало проявляться с годами. Около 10 лет назад никому и в голову бы не пришло сравнивать Орбакайте и ее звездную маму. Впрочем, роднит звездных маму и дочь не только внешность, но и склонность к экспериментам с образами и макияжем.