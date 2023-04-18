Народ считает, что с МакSим случилось что-то страшное: вот почему

Певица МакSим вновь привлекла внимание публики. Последние недели фанаты беспокоятся за здоровье певицы, которая срывает свои выступления в рамках тура по России. И недавние новости лишь подтвердили опасения внимательных поклонников.

Дело в том, что в честь православной Пасхи в социальных сетях артистки появилась публикация с изображением крашеных яиц и куличей. В подписи же МакSим поздравила своих подписчиков с праздником.

Однако фанаты уверены, что публикацию сделала не их кумир. По мнению подписчиков, пресс-служба артистки специально опубликовала снимок без участия самой знаменитости. Таким образом в окружении певицы не хотят показывать, насколько плохо она выглядит, но в то же время привлекать излишнее внимание продолжительным молчанием со стороны самой МакSим не считают правильным.

«Это не Марина пишет», «Это точно не ее пост», «Пост выставила не МакSим, люди, откройте глаза, она ведь сейчас не в состоянии что-то писать», — считают пользователи Сети.

Сама МакSим при этом не стала реагировать на домыслы и предположения фанатов, чем только подтвердила для многих эту теорию.