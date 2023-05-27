Народ рыдает над видео с повзрослевшими детьми Пугачевой: что не так

Россияне пристально наблюдают за тем, как Алла Пугачева и ее дети, близнецы Лиза и Гарри, живут в Израиле. Наследники Примадонны покинули родину, но от этого не перестали быть звездами социальных сетей.

Недавно на просторах Интернета появилось новое видео с повзрослевшими близнецами, которое заставило интернет-пользователей рыдать от умиления. В ролике Лиза и Гарри встречают закат на морском побережье. Босые дети стоят, намочив ноги, и глядят на волны. При этом они нежно обнимают друг друга. Такая умиротворенная картина и столь сильная связь брата и сестры, которым этой осенью исполнится 10 лет, восхитили интернет-пользователей.