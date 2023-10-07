Народ рвет и мечет: американская дочь Александровой подверглась жесткой критике
Изменить уже ничего нельзя.
Марина Александрова редко делится подробностями из жизни своей единственной дочери Екатерины. Но скрытность актрисы не спасла ее наследницу от травли. Заодно досталось и матери.
Не секрет, что рожала звезда не в России. Как и многие селебрити, она улетела за океан. Дочь знаменитости появилась на свет в США, что гарантировало ей американское гражданство.
И многих россиян этот факт раздражает. Народ рвет и мечет, обсуждая маленькую Екатерину. Критикуют не только девочку, которая не могла выбирать, где родиться, но и Александрову. И претензии к популярной артистке кажутся многим вполне обоснованными.
«Конечно, в США. А где же еще?!», «В России не смогла родить. Ребенок, наверное, не вылез бы», «Эти умники все по заграницам рожают, а на словах патриоты, тьфу! Противно даже!» — возмущаются интернет-пользователи.