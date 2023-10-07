Народ рвет и мечет: американская дочь Александровой подверглась жесткой критике

Марина Александрова редко делится подробностями из жизни своей единственной дочери Екатерины. Но скрытность актрисы не спасла ее наследницу от травли. Заодно досталось и матери.

Не секрет, что рожала звезда не в России. Как и многие селебрити, она улетела за океан. Дочь знаменитости появилась на свет в США, что гарантировало ей американское гражданство.

И многих россиян этот факт раздражает. Народ рвет и мечет, обсуждая маленькую Екатерину. Критикуют не только девочку, которая не могла выбирать, где родиться, но и Александрову. И претензии к популярной артистке кажутся многим вполне обоснованными.