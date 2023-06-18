Народ разинул рты: Пугачева взяла да сорвала с головы парик (фото)
Звезде нечего стесняться.
Алла Пугачева нашла простое решение деликатной проблемы. Артистка лишилась густой шевелюры, но долгое время поклонники об этом даже не догадывались.
Нужный объем своей прическе Примадонна давно добавляет при помощи шиньонов и париков. Казалось бы, певица пожелает скрыть от публики тот факт, что ей пришлось перейти к кардинальным мерам. Но Алла Борисовна не из робкого десятка.
Во время одного из интервью артистка не растерялась, услышав вопрос о своем новом шиньоне. Пугачева взяла да сорвала с головы парик, чтобы показать корреспондентам необычный аксессуар. От выходки знаменитости народ разинул рты. Поклонники восхитились смелостью и непосредственностью исполнительницы.
«Алла может делать то, что не дано остальным. Браво!», «Какая же она харизматичная! Столько в ней юмора, кокетства и задора», «Классно Алла всех уделала! Никто и не ожидал! Стала совершенно земной и ближе к нам, вне имиджа», — пишут в Сети.