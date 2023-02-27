Народ просто в шоке: вы не поверите, что натворил бывший муж Юлии Салибековой Тигран

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков только за один год телестройки сменил семь девушек. При этом ни один из романов до сих пор не принес ему счастья, он даже умудрился расстроить свой надвигающийся брак с Викторией Лисковец.

Тигран изменил молодой невесте с другой участницей шоу — стюардессой Кристиной Гарибян. Для самой Лисковец это сюрпризом не стало, ведь ее благоверный всегда пользовался успехом у женщин.

Молодой человек не оставляет попыток устроить свою судьбу. Он вернулся на проект после скандального развода с экс-участницей «Дома-2» Юлией Колисниченко. Вместе они прожили 11 лет. В начале февраля он сообщил в своем блоге, что подвернул ногу, репетируя танец-сюрприз для девушек на телестройке. В комментариях тут же стали писать о настигшей молодого человека карме. «Меньше выпендриваться надо, детей бы воспитывал, а не сидел, лясы точил», «Это ему за всех брошенных девушек», «Слезы стольких девушек просто так не пройдут», — констатировали подписчики.