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Народ пришел в ужас от нового носа Высоцкой: раньше было в сто раз лучше (фото)

5 июня 2023 09:45
Народ пришел в ужас от нового носа Высоцкой: раньше было в сто раз лучше (фото)

Пластика не пошла на пользу звезде.

Юлии Высоцкой удавалось долго скрывать от поклонников перемены в своей внешности. Правда раскрылась случайно, после того как в Сеть попал ее архивный снимок.

Фото актриса опубликовала сама в социальных сетях. Звезда показала поклонникам пропуск, с которым в 1996 году попала на фестиваль «Кинотавр». Именно тогда она и познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Андреем Кончаловским.

Подписчики Высоцкой быстро нашли, что именно за прошедшие годы изменила в себе знаменитость. Артистка старалась не афишировать, что делала ринопластику, но у поклонников теперь нет в этом никаких сомнений. По мнению большинства, раньше нос у Юлии был совсем другим. И он нравится многим гораздо больше, чем новый.

Народ пришел в ужас от нового носа Высоцкой: раньше было в сто раз лучше (фото)

«Высоцкая, выходит, пластику делала?», «Оказывается, у Высоцкой был хороший нос, а сегодняшний нос у нее ужасный», «Даже не знала, что у Высоцкой нос переделанный. И причем так сильно», — пришли к выводу интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Пойти и не вернуться» (1992)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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