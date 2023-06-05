Народ пришел в ужас от нового носа Высоцкой: раньше было в сто раз лучше (фото)
Пластика не пошла на пользу звезде.
Юлии Высоцкой удавалось долго скрывать от поклонников перемены в своей внешности. Правда раскрылась случайно, после того как в Сеть попал ее архивный снимок.
Фото актриса опубликовала сама в социальных сетях. Звезда показала поклонникам пропуск, с которым в 1996 году попала на фестиваль «Кинотавр». Именно тогда она и познакомилась со своим будущим мужем — режиссером Андреем Кончаловским.
Подписчики Высоцкой быстро нашли, что именно за прошедшие годы изменила в себе знаменитость. Артистка старалась не афишировать, что делала ринопластику, но у поклонников теперь нет в этом никаких сомнений. По мнению большинства, раньше нос у Юлии был совсем другим. И он нравится многим гораздо больше, чем новый.
«Высоцкая, выходит, пластику делала?», «Оказывается, у Высоцкой был хороший нос, а сегодняшний нос у нее ужасный», «Даже не знала, что у Высоцкой нос переделанный. И причем так сильно», — пришли к выводу интернет-пользователи.