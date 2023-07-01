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Киноафиша Статьи Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье

Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье

1 июля 2023 18:00
Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье

Артистка не смутилась откровенного наряда.

Наталья Андрейченко на пике своей славы считалась одной из самых красивых актрис СССР. Тысячи поклонников мечтали познакомиться с экранной Мэри Поппинс, которая со временем предпочла оставить свою карьеру и наслаждаться жизнью и путешествиями.

Артистка практически не появляется в фильмах и сериалах, а новости о ее жизни публика узнает из социальных сетей. Например, не так давно она поделилась видео, на котором воодушевленно танцует внутри просторного особняка. При этом для ролика Андрейченко выбрала полупрозрачную тунику, которая едва скрывает ее фигуру.

Пользователи сети не остались равнодушными к неожиданному видео. Кто-то осудил 67-летнюю Андрейченко, а кто-то, наоборот, похвалил за жизнерадостность и оптимизм.

Народ потерял дар речи: 67-летняя Мэри Поппинс устроила пикантную провокацию в полупрозрачном платье

«Это вызывает восторг», «Я сошла с ума, какая досада», «От такого зрелища можно испугаться», «Завидую вам», — мнения фанатов разделились.

Фото: Кадры из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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