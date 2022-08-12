Народ помнит: как сложилась судьба любимого деда советского кинематографа

Советский актер Иван Рыжов начал сниматься с очень молодого возраста. Но деревенский парень не приглянулся режиссерам, поэтому важные роли ему не доверяли. Настоящий успех к актеру пришел только в возрасте 46 лет, кода он снялся в фильме «Му-му». Рыжов начал получать роли колоритных пенсионеров, стариков и дедушек. Он играл в таких лентах, как «Угрюм-река», «Тени исчезают в полдень», «Большая перемена», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Из короля эпизодов Рыжов превратился в любимого деда советского кинематографа, передает «Центральное телевидение ». Этот статус за ним только закрепил Василий Шукшин, снявший Ивана в картинах «Живет такой парень», «Печки-лавочки» и «Калина красная». Рыжов был не против подобного амплуа, говоря, что готов сниматься хоть до 100 лет. В работе он был так же счастлив, как и в личной жизни. В 1941 году он женился на актрисе Нине Никольской. А в 1948 году у них родилась дочь Таня.

Первый удар судьбы Рыжов получил, когда Тане исполнилось 24 года. Она попала в автоаварию и получила серьезные травмы. Весь следующий год Татьяна провела в больнице, а отец постоянно за ней ухаживал. Другим страшным испытанием для актера стал инсульт жены, случившийся в 1999 году. От волнения он сам попал в больницу с сердечным приступом, но быстро оправился.

После выписки из больницы Никольская не могла передвигаться без чужой помощи. Муж ухаживал за ней на протяжении четырех лет — кормил с ложки, мыл, читал книги. В 2003 году она скончалась. Рыжов потерял интерес к жизни и умер спустя год по случайной оплошности. Он сильно порезал руку, а медики не смогли вовремя остановить кровь. Дочь Рыжова Татьяна скончалась в 2020 году.