Народ паникует: Барановская сделала заявление о закрытии шоу «Мужское / Женское»

Шоу «Мужское / Женское» с Юлией Барановской и Александром Гордоном пользуется огромной популярностью. Зрители боятся, что проект снова покинет федеральный канал. Телеведущая выступила с важным заявлением на эту тему в социальных сетях.

В прошлом году передача на долгих восемь месяцев была закрыта. Однако, к огромной радости зрителей, работа над программой возобновилась. Несмотря на это, поклонники паникуют и до сих пор активно расспрашивают Барановскую о дальнейшей судьбе скандального проекта.

В личном блоге экс-возлюбленная Андрея Аршавина успокоила россиян. По уверению Юлии, снова закрывать шоу никто не планирует. Звезда отметила, что «Мужское / Женское», как и всегда, выходит на экраны с понедельника по пятницу. Если же съемки передачи и прекращались, то в связи с периодом летних отпусков. В любом случае даже в этот период трансляция передачи в эфире не прекращалась.