Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Народ паникует: Барановская сделала заявление о закрытии шоу «Мужское / Женское»

Народ паникует: Барановская сделала заявление о закрытии шоу «Мужское / Женское»

15 августа 2023 13:45
Народ паникует: Барановская сделала заявление о закрытии шоу «Мужское / Женское»

Звезда расставила все точки над «i».

Шоу «Мужское / Женское» с Юлией Барановской и Александром Гордоном пользуется огромной популярностью. Зрители боятся, что проект снова покинет федеральный канал. Телеведущая выступила с важным заявлением на эту тему в социальных сетях.

В прошлом году передача на долгих восемь месяцев была закрыта. Однако, к огромной радости зрителей, работа над программой возобновилась. Несмотря на это, поклонники паникуют и до сих пор активно расспрашивают Барановскую о дальнейшей судьбе скандального проекта.

В личном блоге экс-возлюбленная Андрея Аршавина успокоила россиян. По уверению Юлии, снова закрывать шоу никто не планирует. Звезда отметила, что «Мужское / Женское», как и всегда, выходит на экраны с понедельника по пятницу. Если же съемки передачи и прекращались, то в связи с периодом летних отпусков. В любом случае даже в этот период трансляция передачи в эфире не прекращалась.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Мужское/Женское»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше