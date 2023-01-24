Народ оторопел от Ходченковой в бикини: «Осталась прежней только бородавка у рта»

Светлана Ходченкова привлекает внимание поклонников не только яркими ролями, но и внешним видом. Последние годы артистка старательно следит за собственной фигурой, посвящая все время походам в тренажерный зал. И, как оказалось, далеко не все поклонники в восторге от ее преображений.

Так, в социальных сетях звезда «На острие» последние дни делится снимками со своего отдыха, который проводит на прибрежном курорте. В записях она не стесняется представать перед публикой в весьма откровенных образах, хвастаясь стройной фигурой, однако фанатов эти посты лишь шокируют, а не вызывают восторг.

Преданные поклонники отмечают, что Ходченкова потеряла свою индивидуальность. Артистка слишком сильно увлеклась похудением и давно выглядит как человек, страдающий анорексией. Некоторые фанаты даже призвали артистку обратиться за помощью к специалистам и полностью отказаться от диет.