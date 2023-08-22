Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков

Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков

22 августа 2023 10:15
Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков

Артист устроил переполох.

Любимый зрителями проект «Голос.Дети» уже не тот. Передача претерпела существенные изменения и получила другое название — «Голос. Уже не дети». Обновленное шоу еще не успело выйти в эфир, но это не помешало случиться большому скандалу.

Первые выпуски будут осенью, участие в съемках примут победители и финалисты прошлых сезонов. В составе жюри — Пелагея, Полина Гагарина, Егор Крид и Дима Билан. А вот Владимира Преснякова нет. И этот факт взбесил публику.

Интернет-пользователи отказываются смотреть популярную программу, если в ней не будет мужа Натальи Подольской. Многие охотно заменили бы им изрядно надоевшую победительницу второй «Фабрики звезд».

«Опять эта Гагарина. Почему Преснякова убрали?», «Так понравился Пресняков в роли жюри, жаль, что его не будет», «Без Преснякова смотреть не буду», — громко возмущаются в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Голос»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше