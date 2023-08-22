Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков

Любимый зрителями проект «Голос.Дети» уже не тот. Передача претерпела существенные изменения и получила другое название — «Голос. Уже не дети». Обновленное шоу еще не успело выйти в эфир, но это не помешало случиться большому скандалу.

Первые выпуски будут осенью, участие в съемках примут победители и финалисты прошлых сезонов. В составе жюри — Пелагея, Полина Гагарина, Егор Крид и Дима Билан. А вот Владимира Преснякова нет. И этот факт взбесил публику.

Интернет-пользователи отказываются смотреть популярную программу, если в ней не будет мужа Натальи Подольской. Многие охотно заменили бы им изрядно надоевшую победительницу второй «Фабрики звезд».