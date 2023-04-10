Народ ошарашен внешностью дочки Сукачева: что с ней не так (фото)

Гарик Сукачев познакомился со своей супругой Ольгой, когда ему было всего лишь 16 лет. Свадьбу влюбленные сыграли в 1983 году, а их единственная дочь Анастасия появилась на свет в 2004 году. Прославленный музыкант старается не делиться с поклонниками своей личной жизнью, но лишь в исключительных случаях показывает родных.

Так, недавно он опубликовал редкий кадр со своей наследницей. На фото Сукачев позирует вместе с дочерью, которая красуется в сером изящном платье. Внимательные фанаты не смогли пройти мимо редкого семейного снимка, осыпав Анастасию комплиментами. К их удивлению, девушка выросла непохожей на своего отца, но отличается красотой и харизмой. Некоторые даже признали: они не сразу поверили, что перед ними наследница Сукачева.